Xavier Serbiá en Palacio: libertad, emprendimiento y segundas oportunidades

El Palacio de Gobierno tuvo una visita distinta, más de calle que de protocolo, cuando llegó el ex Menudo, escritor y asesor financiero Xavier Serbiá, quien fue recibido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a su equipo.

Nada de discursos largos: pura conversación real sobre privados de libertad, emprendimiento y la vida misma.

A Serbiá le hablaron con detalle cómo avanza el Plan Libertad y los programas de resocialización que se están moviendo dentro del Sistema Penitenciario.

También caminó por los salones del Palacio y el museo, donde se encontró con piezas que cuentan la historia del país: huacas precolombinas, banderas, pinturas, y recuerdos que lo dejaron sorprendido. “Fascinante”, dijo, como quien descubre algo que no esperaba.

Cuando le hablaron del proyecto de Los Remenditos, que impulsa la ministra Montalvo, Serbiá soltó lo que muchos piensan pero pocos dicen:



“Me encantó, porque es una emprendedora. La visión que tú respiras de ella es que hay que emprender, hay que hacer, hay que crear, hay que ejecutar y no hay que tener miedo”, afirmó sin vueltas.

Para él, la clave es apostar por opciones reales, esas que se puedan probar y que den resultados. “Todos tenemos fallas, pero merecemos una oportunidad. Hay que darle herramientas a la gente para que emprenda y consiga su propia libertad”, remató.

La ministra Montalvo salió contenta de la reunión. Dijo que esta visita confirma que van por el camino correcto y que muchas de las ideas del experto ya están en movimiento; solo falta darles forma y apretarlas con seguimiento.

“Tengo mucha gente preparada en los centros penitenciarios. Son gente que sabe emprender; lo que necesito es que aprendan a vender su producto. Necesito que mis muchachos tengan otra visión y que ellos se la crean”.