Anadepo en alerta por incumplimiento de acuerdos de huelga

Panamá- Llamados de advertencias y en estado de alerta a ante el incumplimiento de los acuerdos de huelga establecidos en la mesa del diálogo, hicieron a las autoridades nacionales, las diversas organizaciones aglutinadas en la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (ANADEPO), durante una asamblea de dirigentes realizada este domingo en Santiago.

Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), dijo que la dirigencia de la ANADEPO nacional, convocó a una reunión urgente en Santiago, para analizar los temas del incumplimiento de los acuerdos de huelga y que pueblo exige se cumplan.

Sánchez, especificó además que se organizan para realizar algunas actividades para el próximo 1 y el 19 de junio del 2023, actos que serán de manera pacífica en recordación a los enfrentamientos con la Policía Nacional, tras las luchas de los pueblos organizados por un el alto al costo de la vida, un mejor sistema educativo, transporte, elevados costos de los medicamentos, frenar la corrupción entre otros.

Julio Osorio, secretario de la COMENENAL, explicó que ANADEPO no es un club social, por lo tanto juega el papel por lo cual fue creado por las diversas organizaciones y en este caso se sigue la lucha por los altos costos de las medicinas en el país, las otras implicaciones que se tiene en este tema, otros por lo que se tiene claro que en el país no hay la voluntad política de hacer las cosas bien y no a través de un embudo como se está actualmente.

Abundio Concepción, dirigente de los educadores en Veraguas, sostuvo que en la actualidad los dirigentes integrados en la ANADEPO, hacen las advertencias al Gobierno Nacional y se mantienen en estado de alerta para que este al menos cumpla con los acuerdos que se hicieron en la mesa del diálogo, para evitar que una vez más la población salga a protestar en las calles.

Los miembros de la Alianza Nacional de los Derechos de los Pueblos Organizados, sostienen que no desean enfrentamientos como los sucedidos el año pasado, por ello están haciendo el llamado a las autoridades a cumplir con los acuerdos de huelga y a continuar con la mesa del diálogo y evitar que el pueblo se enfrente a su propio pueblo.

Aseguran que hay más grupos u organizaciones que se han unido a la ANADEPO para defender los derechos que tiene el pueblo panameño.

