Cierres, caravana y volanteo en paro general en Colón [Videos]

Vías cerradas en ambas costas de Colón, caravana y volanteo así amaneció la provincia de Colón, luego del paro general decretado por la Coalición de Unidad por Colón (CUCO).

Los cierres se registran en la carretera que conduce hacia la Costa Arriba de Colón al igual que la Costa Abajo de Colón y comunidades del Lago Gatún.

En el caso de la Costa Arriba de Colón, los moradores son los que han procedido a cerrar la carretera hacia estas poblaciones costeras, a la altura del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

También se reporta cierre a la altura de la comunidad de Río Alejandro en el corregimiento de Puerto Pilón, que interrumpió el tráfico hacia el distrito de Portobelo, por los moradores del sector.

Y en la Costa Abajo, los buses son los que se han colocado en la vía, interrumpiendo el libre tráfico.

Mientras que desde Sabanitas, el transporte público, los buses colegiales y algunos transportistas de carga iniciaron una caravana desde esta área, con dirección hacia Cuatro Altos, en la que se realiza un volanteo por parte de los integrantes del CUCO.

A todo esto, pese a que el Ministerio de Educación informó que las clases deben ser normales, no obstante, los docentes recomendaron no enviaran a sus hijos a los centros educativos. No se observan estudiantes en las calles.

A todo esto las personas esperan el transporte, pero el servicio es casi nulo, incluso una de las rutas que comunica la provincia de Colón a la ciudad capital, no ha brindado el servicio.

Edgardo Voitier, manifestó que esta acción se llevó a cabo por la falta de respuesta de parte del gobierno nacional, a dar respuesta a los problemas sociales de la provincia de Colón.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional se apostaron en el área de los Cuatro Altos, donde se mantiene la concentración de los integrantes del CUCO, en la que participan diferentes sectores de la región.

Hasta el momento no ha se ha emitido un pronunciamiento oficial por las autoridades provinciales, ni nacionales por este paro general.

El CUCO pide una nueva terminal de buses, la terminación del hospital, empleos, estadios deportivos, el inicio del centro de cultura, mejoras en las vías, agua potable, entre otras situaciones comunitarias.

