Comunidades de LimÃ³n exigen agua 24/7

Por tercer día consecutivo, la carretera Panamá Colón quedó cerrada por residentes del corregimiento de Limón, área de la Transístmica.

Los residentes aseguran que tienen varios días sin agua potable, sin que el Idaan pueda darle respuesta.

Sonia Valdés Rodríguez de 44 años de edad, moradora de la zona, indicó que ellos quieren agua en sus casas las 24 horas, no en carros cisternas, sino por sus grifos.

Señaló que ellos se vieron obligados a salir a la calle , porque el agua es vital para la vida y el Idaan no les da ningún tipo de respuesta.



El cierre de la carretera inició antes de las 6:00 a.m. y se reabrió a eso de las 8:00 a.m., con la promesa que el Idaan que va a atender la problemática de la falta de agua en varias comunidades.