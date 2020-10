Empresas inmobiliarias están bajo la lupa del Idaan

Las firmas inmobiliarias con proyectos a ejecutar en la provincia de Panamá Oeste, deberán incluir en sus diseños la instalación de tanques de almacenamiento y sistemas de acueductos para lograr el aval del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Esta decisión fue adoptada por el director ejecutivo de esta cartera, Guillermo Torrez Díaz, ante los graves problemas en el suministro de agua potable en esta provincia surgidos del crecimiento no planificado de nuevas barriadas.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Entregan a MINSA quejas por mal servicio de salud en las cárceles

Torres Díaz, dijo haber notificado de esta decisión a los jefes de ingeniería de los cinco municipios de Panamá Oeste.

Aclaró que no se opone al desarrollo inmobiliario en esta zona del país aunque el mismo debe realizarse de forma planificada y coordinada.

El titular de esta cartera dejó entrever que pasadas administraciones aprobaron por “amiguismo u otras formas” la construcción de nuevas barriadas, pese a la incapacidad del IDAAN para suplir la demanda de agua.

Advirtió, que aquellas empresas que ya están en fase de construcción y que no cumplan con las normas requeridas por el IDAAN, corren el riesgo de no obtener el permiso de ocupación.

Torres Díaz, cuestionó el que se promueva la venta de casas en proyectos residenciales que no cuentan con tanque de almacenamiento y directamente conectadas a estaciones de rebombeo.

Regularmente, estas estaciones quedan fuera de operación al suscitarse fallas en el suministro de energía eléctrica, además de tomar un tiempo para recuperar presión en el sistema.

Esta situación se presenta en barriadas como Palmeras del Oeste 1 y 2, Costa del Sol, Ventanas al Mar, Valparaíso, Palma Real, Viña del Mar, Sausalito Hills y Riviera Village, en La Chorrera.