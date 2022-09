Escuela de Ocú se va a paro por falta de respuestas

Panamá- Hace un año, los moradores del distrito de Ocú recibieron las nuevas instalaciones de la escuela José Dolores Carrizo, un proyecto esperado que beneficiaría a más de 680 estudiantes de esta región de la provincia de Herrera.

Sin embargo, un año después, padres de familia, estudiantes y docentes aseguran que la inversión ha quedado en nada, ya que a la fecha no pueden utilizar los baños en ninguna de las plantas, ni tampoco los aires acondicionados.

Publicidad

Esto, debido a la falta de una conexión eléctrica apropiada que permita alimentar con el voltaje adecuado a estas áreas del plantel educativo, lo que ha provocado daños y molestias.

Ante esta situación, la comunidad educativa decretó un paro militante de labores, y aunque los docentes se encuentran en sus puestos, los estudiantes no han sido enviados, ya que, según sus padres, no cuentan con lo necesario para su seguridad.

Así lo dio a conocer Meybis González, vocera de los padres de familia, quien aseguró que a raíz de la falta de la acometida eléctrica, los baños de la escuela han colapsado, porque la planta de tratamiento no funciona, por lo que los niños no pueden recibir clases en esas condiciones.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

La inauguración de la nueva escuela se dio en septiembre de 2021, y este año lectivo fue el primero que se utilizó de forma presencial; sin embargo, ya presenta serios inconvenientes, como por ejemplo, solo cuatro baños pueden ser utilizados en toda la estructura.

El docente Belisario González, aseguró que en la nueva escuela no se cuenta con el voltaje adecuado, ya que funcionan con el sistema viejo que no soporta los aires acondicionados, porque no tiene capacidad eléctrica.

Por tanto, esperan que la empresa encargada del suministro eléctrico y las autoridades les brinden alguna respuesta, de lo contrario mantendrán las medidas de presión, y por ende, la suspensión de clases.

Contenido Premium: 0