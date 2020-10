Idaan no darÃ¡ permisos a constructoras mientras haya problema de agua en Oeste

"No concederán más permisos para construcción de nuevos proyectos habitacionales en Panamá Oeste mientras existan dificultades con la distribución del agua potable", señaló el director ejecutivo del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Guillermo Antonio Torres Díaz, durante una reunión con miembros del Consejo Provincial de Panamá Oeste.

Torres dijo a las autoridades municipales y locales, que la edificación de más barriadas en los distritos de Arraiján y La Chorrera agudizan la falta del vital líquido. Además que las empresas encargadas de los proyectos habitacionales que tampoco no están cumpliendo con la instalación de tanques de almacenamiento de agua y plantas de tratamiento. Otras situaciones son conexiones ilegales que se une a la red de distribución y problemas hidraúlicos, entre otros.

"Estamos a favor del desarrollo porque vivimos en un mundo dinámico y tenemos que apoyarlos, sin embargo, como institución responsable debemos reunirnos con los desarrolladores de proyectos porque deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas del IDAAN para que le llegue el agua a la población", señaló el director de la institución.

"He dado instrucciones al personal de la institución que deben ser responsables y estrictos en la aprobación de los planos y permisos a fin de garantizar agua 24/7 a los residentes", agregó.

El funcionario manifestó que la institución está desarrollando algunos obras para mejorar la dotación de agua, además de la ampliación de la capacidad de producción en las plantas potabilizadoras del área y la conclusión de la nueva planta potabilizadora en Arraiján.

Las comunidades y barriadas en Arraiján y La Chorrera realizan protestas diarias porque no tienen agua y califican al Idaan de ineficiente al no resolver el problema.