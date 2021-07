La supuesta ayuda de la Primera Dama y del Miviot quedÃ³ siendo solo promesas

Panamá. Las promesas del despacho de la Primera Dama, Yazmín de Cortizo y del Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, siguen sin concretarse, según humildes familias que viven en condiciones de pobreza extrema y con enfermedades.

Se trata de moradores de la comunidades apartadas del distrito de Cañazas en la provincia de Veraguas.

Uno de esos casos es el niño Eric Yoel González, residente en la comunidad de Alto Los Pajaritos, quien padece de varias enfermedades. Eric debe enfrentar sus problemas cardiacos, de diabetes, epilepsia, además de ser sordo mudo. Pero, no solo esto, recientemente Eric fue operado de cataratas.

María Velásquez, madre de Eric dijo a este medio que la promesa de la construcción de la vivienda la hicieron del despacho de la primera dama, cuando realizaron las evaluaciones sociales.

Aprovecharon en esa ocasión para entregarles las donaciones de medicinas, comidas y artículos como enseres del hogar y hasta un panel solar que ayuda a preservar los medicamentos como insulina y otras.

Zoilo González. padre del menor, indicó que "Se hicieron muchas las evaluaciones sociales con las cuales se determinó la necesidad de la construcción de una casita digna", indicó.

Eric Yoel González fue operado de urgencias ante un problema de cataratas, que podría costarle la visión, luego de darse a conocer su caso en los medios de comunicación, en los que se pedía ayuda para salvarle las vista.

La desesperación de la humilde familia llegó tocar el corazón de las personas que se hicieran solidarias, entre ellos el despacho de la primera Dama, un grupo de veragüenses y médicos especialistas en la ciudad capital.

Una fuente gubernamental en Veraguas, dio a conocer que los trabajos de la casa para el menor habían iniciado con la reparación del camino y escombros, pero con el cambio del director regional del MIVIOT hace varios meses se desconoce si la promesa será cumplida.

Grupos organizados en Veraguas piden a las autoridades hacerse eco de la ayuda que necesitan las familias residentes en la apartada región. Señalan que reconocen el problema de la pandemia, pero que es importante mirar también las demás necesidades.

La pasada administración construyó casas con el proyecto Techo de Esperanza y una cantidad considerable de esas viviendas no están ocupadas porque los beneficiarios no viven en las comunidades. Paradógicamente, las familias necesitadas no fueron tomadas en cuenta en este programa, según se conoció.