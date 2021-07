Abraham y Eliza ya son padres, nació su princesa

Eliza Ibeth y Abraham Pino están que brincan de la emoción, pues ya nació su princesa, así lo dejaron saber en sus historias de Instagram, al compartir videos de Eliza desde la habitación del hospital.

Según Abraham, todo salió bien y tanto su esposa como su hija están en perfectas condiciones, y hoy, después de la una de la tarde, compartirán con sus seguidores todos los detalles en la cuenta de YouTube.

Desde que la pareja reveló que estaban en la dulce espera, no han dejado de compartir esos pequeños detalles que les ilusionaba por tener a su pequeña rápido con ellos.

Cabe resaltar que durante el embarazo, aunque se prometieron no hacerse bromas, los youtuber no se pudieron contenerse; en la revelación de sexo, Eliza no dudó en hacerle una broma a Abraham, pero al mismo tiempo darle una sorpresa, de que un helicóptero sobrevolara para revelar el sexo de la bebé.

Hace unas semanas también le hizo otra broma, esta fue un poco más dura, pues simuló que ya la bebé iba a nacer, lo que generó algunas críticas de los cibernautas, que decían que con eso no se jugaba, por lo que los youtuber optaron por restringuir los comentarios en Instagram.