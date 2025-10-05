Actor de "Fast & Furious" es liberado tras muerte de un perro

El famoso actor estadounidense Tyrese Gibson, conocido por su papel en la saga "Fast & Furious", se entregó a las autoridades del condado de Fulton, Georgia, y fue acusado de crueldad animal tras la muerte del perro de su vecino, atacado por sus mascotas el mes pasado.

Gibson ingresó en la cárcel, acusado de un cargo de "crueldad animal". Sin embargo, fue liberado poco después tras pagar una fianza de 20.000 dólares, según un registro policial en línea.

Este hecho ocurrió el 18 de septiembre, cuando los perros del actor, cuatro mastines italianos, mataron a Henry, un Cavalier King Charles Spaniel, mascota de los vecinos. El ataque fue captado por una cámara de seguridad.

La orden de arresto había sido emitida contra Gibson, y la Policía ejecutó una orden de allanamiento el 22 de septiembre. En ese momento, ni el actor ni sus mascotas se encontraban en la residencia.

El abogado del actor, Gabe Banks, reveló que Gibson estaba fuera de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.

En un comunicado, Banks afirmó que su cliente asume toda la responsabilidad y está "profundamente afligido" por el trágico incidente. A raíz de lo sucedido, Gibson ha tomado "la difícil decisión de buscar un nuevo hogar seguro y cariñoso para sus dos perros adultos y sus tres cachorros".