Acusan a Andrea Meza de haberse casado y dicen que no merecía la corona

No han pasado 24 horas desde que Andrea Meza se coronó como la Miss Universo y ya está envuelta en una polémica, esto luego que saliera a relucir una información en la que se afirmaa que estaba casada.

Como todos recordarán, entre uno de los requisitos que piden para la participación de cada chica es no tener hijos, no pasar de cierta edad y por supuesto, no estar casada.

Esto salió hace unas horas, luego que algunas personas sacaran videos de una supuesta boda realizada el 3 de septiembre del 2019.

En unas fotos que corrieron las redes sociales, Andrea aparece vestida de novia abrazada al apuesto joven, Jorge Saenz.

Fue Jorge quien aclaró los rumores diciendo que se trató de una campaña para promocionar Chihuahua como un destino turístico, y que son solo amigos.