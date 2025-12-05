Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

La relación entre Christian Nodal y su expareja Cazzu está peor de lo que se pensaba, pues el mexicano habría demandado a la trapera.

La periodista Pati Chapoy, afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu. En la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

La querella al parecer, destaca que dichos pagos se entregaron por conducto de terceros y que supuestamente por instrucción expresa de Cazzu todo habría sido en efectivo, pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina.

Nodal haría hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

“12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, expresó Chapoy.

También dijo que la expareja llegó a una acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para “el alimento de su hija”.