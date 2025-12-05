Show - 05/12/25 - 12:31 PM

Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

Nodal haría hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

 

Por: Redacción / Web -

La relación entre Christian Nodal y su expareja Cazzu está peor de lo que se pensaba, pues el mexicano habría demandado a la trapera.

La periodista Pati Chapoy, afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu. En la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

La querella al parecer, destaca que dichos pagos se entregaron por conducto de terceros y que supuestamente por instrucción expresa de Cazzu todo habría sido en efectivo, pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina.

Nodal haría hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

“12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, expresó Chapoy.

También dijo que la expareja llegó a una acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para “el alimento de su hija”.

Te puede interesar

Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

 Diciembre 05, 2025
¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

 Diciembre 05, 2025
Richard Gere: "Trump se comporta como niño, tiene problemas de impulso"

Richard Gere: "Trump se comporta como niño, tiene problemas de impulso"

 Diciembre 05, 2025
Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de "Mortal Kombat", muere a los 75 años

Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de "Mortal Kombat", muere a los 75 años

 Diciembre 05, 2025
Raphy Pina habla de quién fue él en la carrera de Daddy Yankee

Raphy Pina habla de quién fue él en la carrera de Daddy Yankee

 Diciembre 05, 2025

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente