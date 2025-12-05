María Del Pilar, creadora de contenido para adultos en el 'Parking de Yenvideo'

El Parking de Yenvideo tiene una nueva integrante, y los cibernautas masculinos ahora sí que se pegarán a la pantalla para ver este reality.

Se trata de la creadora de contenido para adultos María del Pilar Aguilar, quien llegará directamente de Coclé para encender el parking con su contenido picante.

"Desde Coclé llega la que roba miradas, @mariadelpilaroficiall entra al Parking como la Creadora Picante. Su sensualidad, picante y deseo la tienen pegada en todo Panamá, y la sumaremos pa' calentar el encierro como es", así fue presentada María como la quinta participante del reality.

María se suma a La Tía, Barceló, Kathy Car Fashion y Yedgar para permanecer encerrados en un parking por 30 días.