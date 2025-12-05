¡Una gran voz se apaga! Muere la cantante de música típica Vielka Bravo

La mañana de hoy se conoció del lamentable fallecimiento de la cantante Vielka Bravo, de 71 años.

Ella formó parte de los conjuntos como los de Luis Carlos Osorio, Ninín Quintero, Benjamín González y Teresín Jaén.

Su deceso se suscitó el pasado 29 de noviembre y ayer jueves se realizaron las honras fúnebres en la capilla San Pedro San Pablo, en Vacamonte, La Floresta.

Amigos, familiares y seguidores se reunieron para darle el último adiós a una de las voces más queridas del folclore panameño.

Vielka se hizo conocida por sus temas: ‘La Linda Ballesteros’, ‘Mercedes’ ‘Sufriendo las penas’, ‘Amor no me trates así’, ‘Más de tu amor’ y ‘La llave’.

Su trayectoria y talento musical la llevó a ser la cantante del conjunto típico de la Presidencia de la República, un puesto reservado solo para artistas de élite dentro del folclore nacional.