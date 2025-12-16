Show - 16/12/25 - 08:40 AM

Mireddys demanda al "siervo" por $50 millones; dice que le tranzó su dinero

La expareja del artista afirma que debían darle el dinero de las corporaciones El Cartel Records y los Cangris, sin embargo, ella dice que la tranzaron y esa plata nunca llegó.

 

Mireddys González, exesposa del ahora llamado "siervo" Daddy Yankee, presentó una nueva demanda contra el artista ante un Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico, en la que acusa al famoso de promover un plan para no cumplir con el acuerdo al que llegaron en octubre y le reclama $50 millones de dólares.

Según el documento filtrado por medios locales, en diciembre de 2024 las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. aprobaron declarar dividendos por 100 millones de dólares los cuales serían divididos en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez.

Al parecer, el dinero sería depositado en cuentas bancarias independientes que ambas partes poseen en Oriental Bank.

Sin embargo, Mireddys expone que en menos de 24 horas de que los fondos fueran acreditados, se reversaron sin autorización legal.

Según la querella, Mireddys acusa a su exesposo a mantener un plan junto con FirstBank para privarla de los dividendos a los que tenía derecho. Por ello, las entidades bancarias FirstBank y Oriental Bank también han sido señaladas como codemandadas.

La expareja del famoso solicitó que se le reintegren los 50 millones de dólares, así como también pide una indemnización por daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias, una declaración judicial de ilegalidad de la reversión y la responsabilidad solidaria de los bancos y aseguradoras involucradas.

Esta demanda de González llega días después de que Ramón Ayala impusiera una querella contra ella y Raphy Pina en la que los acusa de haber conspirado para robarle durante una década las regalías de composición.

