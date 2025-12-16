Show - 16/12/25 - 08:07 AM

¡Amanecida en Los Uveros! A todos no les gustó que regresen allá

A muchos les gustó más que el evento se realizara en Penonomé, así como fue en este 2025.

 

Por: Redacción / Web -

Entre molestias y alegría, la tradicional "Amanecida de Año Nuevo" volverá a Los Uveros, esto tras varias disputas y que este año se realizara en Penonomé.

Como todos ya saben la celebración con más de 35 años de historia que forma parte de la identidad cultural de la zona cambio de sede en este 2025, por diferentes problemas, algo que molestó a la gente de Cañaveral.

Incluso hubo protestas y los que viven en el lugar le pidieron a los hermanos Sandoval que volvieran para el 2026.

Dicho y hecho, hace poco Sandra consultó para saber el lugar favorito para volver, sin embargo, la decisión de los organizadores no ha gustado a todos. 

Y es que ya se confirmó que el evento volverá a Los Uveros, pero esto ha disgustado a una parte de los fanáticos que vieron un evento más masivo y más dinámico en Penonomé, además, que un grupo piensa que lo que pasó este año no fue lo mejor y lo vieron como un desprecio. 

Te puede interesar

¡Dale mami, desátate! Bajan del escenario a Miss Universo por perrear

¡Dale mami, desátate! Bajan del escenario a Miss Universo por perrear

 Diciembre 16, 2025
Mireddys demanda al "siervo" por $50 millones; dice que le tranzó su dinero

Mireddys demanda al "siervo" por $50 millones; dice que le tranzó su dinero

 Diciembre 16, 2025
¡Amanecida en Los Uveros! A todos no les gustó que regresen allá

¡Amanecida en Los Uveros! A todos no les gustó que regresen allá

 Diciembre 16, 2025
Escuchará y apoyará a nuevos talentos con su experiencia

Escuchará y apoyará a nuevos talentos con su experiencia

 Diciembre 16, 2025
Al ritmo de la salsa despiden a Rafael Ithier de el Gran Combo de Puerto Rico

Al ritmo de la salsa despiden a Rafael Ithier de el Gran Combo de Puerto Rico

 Diciembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil