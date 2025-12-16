¡Amanecida en Los Uveros! A todos no les gustó que regresen allá

Entre molestias y alegría, la tradicional "Amanecida de Año Nuevo" volverá a Los Uveros, esto tras varias disputas y que este año se realizara en Penonomé.

Como todos ya saben la celebración con más de 35 años de historia que forma parte de la identidad cultural de la zona cambio de sede en este 2025, por diferentes problemas, algo que molestó a la gente de Cañaveral.

Incluso hubo protestas y los que viven en el lugar le pidieron a los hermanos Sandoval que volvieran para el 2026.

Dicho y hecho, hace poco Sandra consultó para saber el lugar favorito para volver, sin embargo, la decisión de los organizadores no ha gustado a todos.

Y es que ya se confirmó que el evento volverá a Los Uveros, pero esto ha disgustado a una parte de los fanáticos que vieron un evento más masivo y más dinámico en Penonomé, además, que un grupo piensa que lo que pasó este año no fue lo mejor y lo vieron como un desprecio.