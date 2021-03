Agradece cariño y apoyo de sus oyentes

Mirta Rodríguez compartió ayer su alegría con sus seguidores de su cuenta de Instagram “Son 14 años los que vamos a cumplir en nuestro programa #eljulepe gracias a ustedes mis amigos oyentes”.

Por otro lado, la famosa destacó que todo el éxito durante estos años no fuese posible sin el apoyo del público.

“Créanme que lo mejor de este programa es ese compartir con el oyente, dándole sabor con los músicos que hacen un tremendo esfuerzo para brindarnos su talento y música, a los compositores que con sus inspiraciones nos permiten darle vida a sus historias e inspiraciones, gracias por su talento también a cada persona que de alguna manera ha aportado a mi programa, siempre hay gente buena de la que aprendes y te ayuda a crecer, mi más profundo agradecimiento a cada uno de ellos”, declaró Rodríguez.

Por último, agradeció a sus oyentes por su sintonía.

“Mis amores, vamos para 14 años gracias a su sintonía, su compañía cada mañana de 9: 00 AM a 11: 00 A.M. y ahora más ja, ja, ja que no me dejan ir y me quedo en cabina hasta 12:00 P.M., gracias los amooo”, dijo.