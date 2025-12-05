Show - 05/12/25 - 11:23 AM

¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

La situación está tan seria que muchas mujeres también se quejan que porque por esas chicas exquisitas, ahora muchos caballeros no las sacan a bailar .

 

Por: Redacción / Web -

La cantante y expresentadora Doralis Mela defendió a los hombres que son despreciados por las mujeres en los bailes.

"Me voy a poner del lado de mis muchachos, yo veo todos los fines de semana que estoy en los bailes cómo los humillan. Y no estoy exagerando ni diciendo mentiras (...) los muchachos sí las sacan a bailar, pero las muchachas mientras más bonita peor mira. No sé si es que quieren que las saque a bailar un Brad Pitt o qué", indicó.

La Tepesita afirma que las mujeres se burlan cuando están en grupo de quienes les piden bailar. "Los muchachos ya están hartos, se cansaron de que los desprecien", puntualizó.

