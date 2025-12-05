¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

La cantante y expresentadora Doralis Mela defendió a los hombres que son despreciados por las mujeres en los bailes.

La situación está tan seria que muchas mujeres también se quejan que porque por esas chicas exquisitas, ahora muchos caballeros no las sacan a bailar .



"Me voy a poner del lado de mis muchachos, yo veo todos los fines de semana que estoy en los bailes cómo los humillan. Y no estoy exagerando ni diciendo mentiras (...) los muchachos sí las sacan a bailar, pero las muchachas mientras más bonita peor mira. No sé si es que quieren que las saque a bailar un Brad Pitt o qué", indicó.



La Tepesita afirma que las mujeres se burlan cuando están en grupo de quienes les piden bailar. "Los muchachos ya están hartos, se cansaron de que los desprecien", puntualizó.