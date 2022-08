Agradece a Dios por su mejor regalo de aniversario: un bebé

El tiempo de Dios es perfecto, y Melissa Piedarhita nunca ha puesto en duda esto, y ahora más que nuca confía en ello, Dios le ha dado la bendición de ser madre por primera vez.

A través de sus redes sociales, Piedrahita compartió la noticia que la tiene tan feliz, con una fotografía junto a su esposo y sosteniendo una ropita de bebé, la cual adquirió hace cinco años en un viaje que hicieron juntos a Europa, y siendo novios él siempre le mostró su deseo de ser padre, por lo que estaba clarita que esta etapa llegaría al casarse.

“Hoy queremos compartirles esta alegría que para mi sorpresa paso como siempre quise, como siempre soñé y no puedo callarlo más porque este bebé o beba ha venido cambiándome la vida. Me siento llena de paz y mucho amor”, destacó.

Añadió que este año cumplen 10 años de estar juntos y su primer aniversario de boda, por lo que considera que la llegada de un bebé es el mejor regalo que le ha dado Dios.

“Este año cumpliremos 10 años de estar juntos y será nuestra boda de papel (primer año de casados) y para mi ha sido el mejor regalo que Dios nos ha mandado porque siempre confié en sus tiempos y El siempre confío en mi deseo de hacer bien las cosas tal como me enseñaron mis padres! Agradecida infinitamente con Dios, mis Vírgenes, mis Santos, mis ángeles que siempre me cuidan y protegen con amor cada paso de mi vida. Serán los mejores meses de preparación EVER, aún no sabemos el sexo, pero que sea lo que Dios quiera, quiero un bebé sano, grande y fuerte”, puntualizó.

