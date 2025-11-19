Agradece a sus hijas por hacerle creer en lo imposible

La creadora de contenido y presentadora Lily Vargas compartió un mensaje en el marco del Día Mundial de la Prematuridad, una fecha que toca de manera especial su corazón por la historia de lucha y fortaleza de sus pequeñas.

Vargas publicó un extenso texto en el que celebra “la inmensa fuerza que habita en los seres más pequeños”, dedicando sus palabras a sus hijas, quienes llegaron al mundo antes de lo previsto, pero cargadas de un valor que —según describe— iluminó su vida por completo.

La también comunicadora recordó los primeros días de sus bebés, destacando que la esperanza puede caber “en manos diminutas” y que los milagros, a veces, pesan apenas unos gramos. Agradeció a sus hijas por enseñarle a creer en lo imposible, a tener paciencia y a confiar en el amor que sostiene todo.

“Ver cómo crecen y evolucionan cada día es algo que nunca deja de asombrarme… cada pequeño logro ha sido una victoria inmensa”, expresó Vargas, resaltando los avances de sus niñas y esos instantes de complicidad que marcaron su travesía juntas.

Lily también aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todas las familias que han pasado por la experiencia de un nacimiento prematuro, deseándoles fe, luz y la certeza de que los milagros se escriben “despacito, pero con una hermosura infinita”.

Con su característico sentimiento, cerró su publicación llamando a sus hijas “mis pequeñas guerreras” y agradeciéndole por existir, por luchar y por recordarle que la vida, incluso cuando llega antes, siempre llega llena de amor.