¡Ahora sí es feliz! Isabella Ladera anuncia su embarazo de Hugo García

La polémica influencer venezolana Isabella Ladera anunció que está embarazada del modelo peruano Hugo García.

La pareja publicó una foto tomada en la playa en la que aparecen abrazados y mostrando una ecografía.

La imagen estuvo acompañada del mensaje: “Mitad tuya, mitad mía nuestro”. En los días previos, en redes sociales circulaban versiones sobre un posible embarazo, comentarios que, según se mencionó en distintos espacios digitales, provenían de personas cercanas a ellos.

En 2020 tuvo a su hija Mía Antonella, fruto de su relación con Isander Pérez.

Además, en recientes años se ha hecho noticia por la trifulca con Belé, además, se le relacionó con el futbolista Vinicius, pero al final no pasó nada.

Hugo García es conocido por su participación desde 2015 en el programa peruano Esto es Guerra, posteriormente se ha dedicado al modelaje, al fitness y a la creación de contenido en redes sociales.