Show - 13/2/26 - 06:38 PM

¡Ahora sí, show completo! Musulini dice que la novia lo dejó

Según el bailarín, está soltero y evitó hablar de 'La titi' en el streaming de Voltexd.

 

El invitado de Voltexd en su streaming el jueves fue Musulini. Los cibernautas todavía aman la novela de amor que el bailarín y Yisyi les dieron por dos semanas en el Parking de Yenvideo, y tampoco olivaron que el Musu tenía novia fuera del "show".

Entre las preguntas que más le hacían en el en vivo era si estaba con "La Titi" y si realmente fue sincero al mostrar su cariño por Yisyi. Aunque expresó primero que por respeto no hablaría de la primera persona en mención y evadir las preguntas, Musulini se atrevió complació a los seguidores, confirmando: "a mi me dejaron... me dejaron".

Aunque algunos no creen en lo afirmado por Musulini y que solo lo dijo para tener aceptación de los cibernautas que siguen a Yisyi, otros esperan que entre ellos se de una bonita relación.

Lo que sí dejo claro el bailarín, es que tanto Yisyi como él tienen que conocerse un poco más, ya que considera que una relación de la noche a la mañana muchas veces fracasa.

Durante la transmisión Musi también manifestó que grabarán el video de la canción "Saudade" de Dakhila, la cual se volvió viral por la coreografía que hizo junto a la del "team ñesque".

Te puede interesar

Bad Bunny es reconocido en Puerto Rico por su aporte a la difusión del español

Bad Bunny es reconocido en Puerto Rico por su aporte a la difusión del español

 Febrero 13, 2026
¡Ahora sí, show completo! Musulini dice que la novia lo dejó

¡Ahora sí, show completo! Musulini dice que la novia lo dejó

Febrero 13, 2026
Hilary Duff anuncia su primera gira mundial

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial

 Febrero 13, 2026
Anais Solis y pastor Moisés Muñoz confirman su tercer embarazo

Anais Solis y pastor Moisés Muñoz confirman su tercer embarazo

 Febrero 13, 2026
¡Ahora sí es feliz! Isabella Ladera anuncia su embarazo de Hugo García

¡Ahora sí es feliz! Isabella Ladera anuncia su embarazo de Hugo García

 Febrero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí