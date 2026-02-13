¡Ahora sí, show completo! Musulini dice que la novia lo dejó

El invitado de Voltexd en su streaming el jueves fue Musulini. Los cibernautas todavía aman la novela de amor que el bailarín y Yisyi les dieron por dos semanas en el Parking de Yenvideo, y tampoco olivaron que el Musu tenía novia fuera del "show".

Entre las preguntas que más le hacían en el en vivo era si estaba con "La Titi" y si realmente fue sincero al mostrar su cariño por Yisyi. Aunque expresó primero que por respeto no hablaría de la primera persona en mención y evadir las preguntas, Musulini se atrevió complació a los seguidores, confirmando: "a mi me dejaron... me dejaron".

Aunque algunos no creen en lo afirmado por Musulini y que solo lo dijo para tener aceptación de los cibernautas que siguen a Yisyi, otros esperan que entre ellos se de una bonita relación.

Lo que sí dejo claro el bailarín, es que tanto Yisyi como él tienen que conocerse un poco más, ya que considera que una relación de la noche a la mañana muchas veces fracasa.

Durante la transmisión Musi también manifestó que grabarán el video de la canción "Saudade" de Dakhila, la cual se volvió viral por la coreografía que hizo junto a la del "team ñesque".