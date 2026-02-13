Show - 13/2/26 - 07:42 PM

Bad Bunny es reconocido en Puerto Rico por su aporte a la difusión del español

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución para destacar al artista.

 

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido "significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo".

La Academia resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Asimismo, la resolución destacó que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a "superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas".

"Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas", apuntó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado "una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad".

