Show - 13/2/26 - 05:48 PM

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial

Duff anunció su gira mundial "The Lucky Me Tour", la primera a gran escala en casi dos décadas.

 

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff anunció este jueves su gira mundial "The Lucky Me Tour", la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.

La cantante, de 38 años, anunció fechas en EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Comenzará el 22 de junio en Florida y luego en febrero de 2027 irá a la Ciudad de México, informó en un comunicado Live Nation.

La estrella de 'Lizzie McGuire' publicó en sus redes sociales un video anunciando la gira, en la que se le puede ver sacando ropa de su closet de distintas épocas de su carrera musical y en las pantallas.

"¿Qué cabe en mi maleta?", dice Duff antes de sacar accesorios que evocan películas como "A Cinderella Story" (2004) y "The Lizzie McGuire Movie" (2003), así como canciones icónicas como "So Yesterday".

La cantante había adelantado el anuncio de la gira en su último espectáculo "Small Rooms, Big Nerves" en Los Ángeles (California, EE.UU.).

 Febrero 13, 2026
