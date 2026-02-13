Show - 13/2/26 - 08:11 PM

Hija de Daddy Yankee, en la dulce espera

Jessaelys reveló que espera su primer bebé, que podría nacer en agosto 2026.

 

Jessaelys Ayala González, hija del cantante urbano Daddy Yankee, reveló que está embarazada.

La maquilladora e influencer compartió el acontecimiento en un emotivo video donde muestra que su vientre ya está en crecimiento, todo en la compañía de su esposo, Carlos Olmo.

Jessaelys además compartió que su primer bebé podría llegar en agosto de 2026. “Un poquito de ti y un poquito de mí... una promesa de Dios”, escribió la hija del intérprete de “Gasolina” junto a su exesposa, Mireddys González Castellanos.

