Escuchará y apoyará a nuevos talentos con su experiencia

El reconocido productor musical Dímelo Flow, una de las mentes creativas detrás de múltiples éxitos del género urbano, reveló que le dará inicio a una nueva etapa en su carrera, esta vez enfocada en el descubrimiento y apoyo de nuevos talentos.

A través de sus redes sociales, el productor compartió que muy pronto estará transmitiendo en la plataforma KICK, donde abrirá un espacio dedicado a escuchar y evaluar el trabajo de cantantes, productores y compositores emergentes, brindándoles su opinión profesional y destacando el talento que promete brillar en la industria musical.

“Quiero enfocarme en escuchar nuevos talentos, cantantes, productores, compositores para darles mi opinión sobre su trabajo y gran talento”, expresó Dímelo Flow, dejando claro que su objetivo es crear una comunidad cercana, educativa y llena de oportunidades para quienes buscan abrirse camino en la música.

