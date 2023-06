Alejandro Sanz afirma que su crisis mental no es por un culi...

Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, dio, preocupando a sus fans.

Por otro lado, en la edición de este lunes de Espejo Público, el periodista Aurelio Manzano ha analizado algunas de las razones de este abrupto final. "La relación empezó mal porque se solaparon relaciones”, ha señalado el colaborador televisivo.

"Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos. Ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza. Ha sido una guerra de titanes, una guerra de egos que terminó con una relación”, ha relatado

También dijo que si ella hablaba rodarían cabezas. . "Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones”, ha indicado.

