Aliah asegura que en su cuerpo no hay nada de cirugía

Su cuerpo es producto del entrenamiento físico y buena alimentación

 

La maquillista Aliah Maurette compartió un antes y después de su físico, revelando que el cuerpo que tiene ahora es producto de la eliminación del azúcar y el ejercicio.

En la caja de preguntas y respuestas de sus historias de Instagram, le preguntaron "comida clave que mejoraste o evitaste para ver cambios", a lo que Aliah respondió: "chao azúcar, ni me hace falta porque hay demasiadas cosas sugar free que son súper deliciosas, aprendí a vivir sin ellas y créeme que mi cara, mi piel, mi cuerpo, lo agadece". 

La creadora de contenido compartió la fotografía de su cuerpo cuando consumía azúcar y otra sin consumir azúcar, por lo que de inmediato recibió un sinfín de comentarios, en los que cibernautas no creen lo dicho por la novia del artista El Tachi, más bien cree que su cambio es producto de la cirugía.

Aliah aclaró que en ella no hay procedimiento quirúrgico, y aconsejó mejor "darle duro" al entreno, así como ella, para que la gente piense que se han operado.

