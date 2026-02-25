Mireddys y Pina piden desestimar demanda federal de Yankee por dinero

Mireddys González y Raphy Pina han pedido desestimar demanda federal de Daddy Yankee.

Los demandados en la acción federal presentada por Daddy Yankee y Los Cangris, Inc. solicitaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico que desestime las reclamaciones bajo la Ley federal RICO, argumentando —entre otras cosas— que la controversia se parece más a un conflicto contractual y patrimonial que a un caso de crimen organizado.

La defensa de Pina-Nieves sostiene que los reclamos civiles bajo RICO están sujetos a un término prescriptivo de cuatro años y que, bajo su teoría, el demandante habría tenido conocimiento de asignaciones y porcentajes impugnados con anterioridad a 2025, por lo que la demanda radicada el 29 de noviembre de 2025 sería tardía.

Por otro lado, González Castellanos argumenta que el caso no describe un esquema de crimen organizado, sino que constituye un capítulo adicional de la disputa por la división de la sociedad legal de gananciales litigada en el foro estatal, y que la demanda intenta reencuadrar asignaciones de derechos y “publishing splits” como “racketeering activity”.

La defensa de González también alega que, conforme a la ley federal de derechos de autor, las transferencias de titularidad requieren instrumentos escritos y firmados, y sostiene que la propia demanda reconoce acuerdos y documentación firmada que reflejarían asignaciones de porcentajes en obras específicas, por lo que —según su postura— no se configura un “predicate act” de fraude federal.

La demanda, interpuesta en noviembre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, alega que los acusados habrían alterado documentos de derechos de autor, asignado coautorías inexistentes y desviado millones de dólares de regalías legítimas.

Según el escrito, estas acciones formarían parte de un esquema organizado que se habría desarrollado entre 2015 y 2025, afęctando obras clave del repertorio del artista y llegando a constituir presuntamente un caso bajo la Ley federal RICO, norma utilizada para c0mbatir redes criminalęs.