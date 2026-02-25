Nodal le tira a Cazzu tras despelote del tema "Rosita" de Rauw Alejandro

Tremendo desbarajuste se ha formado entre Cazzu, Christian Nodal, Rauw Alejandro y Jhayco tras el lanzamiento de la canción "Rosita".

Lo que inició como una canción llamativa dentro del género urbano derivó en una discusión pública sobre límites, respeto y el uso de experiencias personales en la música popular.

Tras la reacción pública de Cazzu, Christian Nodal compartió una serie de mensajes en su canal de difusión de Instagram dirigidos a sus seguidores, los cuales fueron recuperados por el programa “Hoy”. En ellos, el cantante defendió el uso de su nombre dentro de la canción y minimizó la gravedad del conflicto.

El mexicano sostuvo que la frase “como Christian Nodal” no constituye un ataque ni una postura moral, sino una comparación común dentro del reguetón y el urbano. En su mensaje escribió: “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”. También señaló que se trata de “una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”.

Nodal expresó además su inconformidad por lo que calificó como una “selectividad de la indignación”. Afirmó que, mientras ciertas referencias musicales generan rechazo, existen otros gestos públicos que no reciben la misma crítica. En ese contexto, defendió su derecho a no asumir responsabilidad por una letra que, según su postura, forma parte de un lenguaje artístico habitual.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la mención a su hija con Cazzu. Nodal pidió que no se involucre públicamente a la menor en discusiones mediáticas y afirmó: “Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada”. También aseguró que los procesos legales continúan por vías formales y que su prioridad sigue siendo la resolución justa del conflicto familiar.

Este lío empezó cuando Rauw Alejandro y Jhayco lanzaron la canción “Rosita”, una colaboración producida por Tainy. En la letra aparece una referencia directa a Christian Nodal, específicamente en un verso que alude a casarse rápido “como Christian Nodal”, lo que de inmediato fue vinculado por el público con su ruptura con Cazzu y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

La situación escaló cuando Nodal compartió una historia en Instagram junto a Ángela Aguilar utilizando “Rosita” como música de fondo. Para muchos seguidores, ese gesto validó la referencia hecha en la canción y fue interpretado como una postura pública frente a la letra, lo que intensificó el debate en redes sociales y volvió a colocar la vida privada de Cazzu en el centro de la conversación.

Cazzu reaccionó de manera directa pero desde un espacio personal y reflexivo. A través de su cuenta de Substack, publicó un texto titulado “Tiradera”, en el texto, criticó lo que denominó una dinámica de complicidad masculina dentro del género urbano, donde las referencias a mujeres y situaciones personales se normalizan como parte del espectáculo.

Tras la publicación del texto, Rauw Alejandro escribió en su cuenta de X la frase: “la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte”. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue leído como una respuesta directa a Cazzu y a las críticas que surgieron alrededor de “Rosita”. La publicación generó una nueva oleada de comentarios, dividiendo opiniones entre quienes defendieron la libertad creativa del artista y quienes consideraron que el tuit minimizaba el reclamo de fondo.

Finalmente, Cazzu se molestó y respondió a ese mensaje de forma indirecta pero contundente en su cuenta de X: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, reafirmando que para ella el arte no puede desligarse de la postura ética de quien lo crea.