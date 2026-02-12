¡Amara La Negra viene gozar las mojaderas del carnaval de Panamá!

La conocida Amara La Negra confirmó que viene a Panamá y lo hará por todo lo alto para gozar de las mojaderas en el carnaval.

Ella fue anunciada oficialmente como la Host Internacional del Festival Carnavalístico, el evento que organiza la Alcaldía de Panamá para las fiestas de la capital.

Estará presente durante el festival que se celebra del 13 al 17 de febrero de 2026.

Estará en la Cinta Costera, donde se desarrolla el Festival Carnavalístico Volumen Caribe, evento que contará con cuatro tarimas y más de 100 artistas.

"¡Me enamoré de PANAMÁ y por eso los veo pronto en los Carnavales! A gozar y a darlo todooooo!", dijo la famosa.

Su conexión con el país es fuerte, ya que su madre vivió aquí por 10 años y recientemente Amara ha estado muy presente en eventos locales como lo fueron los Premios Juventud.