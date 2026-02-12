Gracie Bon dará la cara por Panamá en Premios Lo Nuestro

Gracie Bon ha generado una gran expectativa por su participación confirmada para la gala de Premio Lo Nuestro 2026, que se celebrará el 19 de febrero, en Miami.

Gracie anunció a través de sus redes sociales que asistirá como invitada VIP. Además de desfilar por la alfombra magenta, tiene previsto realizar entrevistas a diversos artistas en el backstage, interactuando directamente con sus seguidores para elegir a quiénes cuestionar.

Su presencia en el evento, junto a otros artistas locales como Sech, marca un momento importante para la delegación de Panamá en esta entrega de premios internacional.

La cadena Univision la incluyó oficialmente como parte de los creadores de contenido e influencers que tendrán una participación especial durante la transmisión y en los canales digitales oficiales de la gala.

Tras su reciente paso por "La Casa de Alofoke" y su activismo sobre el lipedema, su aparición en esta alfombra roja es vista como un paso clave en su transición de modelo de redes sociales a figura de la televisión convencional.