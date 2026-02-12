¡El ‘show’ terminó! Yana aclara que en la vida real no es novia de Urri

Yana, “La Rusa”, aclaró cuál es su verdadera situación sentimental con Ángel Urriola, mejor conocido como Urri, con quien fue vinculada sentimentalmente durante su participación en el Parking de Yenvideo.

En declaraciones dirigidas a sus seguidoresidores, Yana explicó que, dentro del Parking, eran parejas y hasta se casaron, pero ahora que las cámaras se apagaron y el “show” terminó, volvieron a la vida real, aunque existe interés y están en etapa de conocerse, no son pareja oficial.

Según expresó, ya conversó con Urri sobre varios puntos que considera no negociables en una relación. “Hay cosas que no puedo aceptar, hay hábitos que no me gustan. Si él quiere estar conmigo, tiene que cambiar ciertas cosas. Dice que está dispuesto a mejorar y a cambiar por mí. Tengo fe en que sea así, porque si no, no vamos a ser compatibles”, señaló.

La creadora de contenido para adultos, también fue enfática en marcar límites personales: aseguró que es una mujer independiente y que no pertenece a nadie. “No soy muñeca ni propiedad de nadie. Si alguien quiere estar conmigo, tiene que luchar y adaptarse también a mis cosas”, afirmó.

Yana agradeció además el apoyo recibido durante su estadía en el proyecto de Yenvideo y recalcó que lo vivido dentro del reality no debe confundirse con un compromiso formal fuera de él. “Si él quiere estar conmigo en la vida real, con el tiempo tendrá que pedirme que sea su novia, después de conocernos bien”, agregó.

En cuanto a su estadía en Panamá, anunciar que se encuentra en sus últimos días en nuestro país, dejando un mensaje para quienes deseen trabajar contenido de publicidad con ella.