Tobey Maguire fue captado con una pollita que tiene 30 años menos que él

El medio Daily Mail, indicó que ambos compartieron el espacio con otras celebridades invitadas al evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

 

Por: Redacción / Web -

El reconocido actor Tobey Maguire, le sigue los pasos a Leonardo DiCaprio y volvió a acaparar titulares tras ser captado junto a la influencer y modelo Mishka Silva durante el Super Bowl 2026, celebrado el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. 

Las fotos del actor de 50 años acompañado por la joven de 20 encendieron las redes sociales debido a la notoria diferencia de edad entre ambos. 


El actor de Spiderman fue visto disfrutando del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks por la final de la NFL desde uno de los palcos exclusivos, donde también presenció el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny. El medio Daily Mail, indicó que ambos compartieron el espacio con otras celebridades invitadas al evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.


Silva, quien cumplirá 21 años el próximo 8 de abril, publicó en Instagram un carrusel de fotos y videos de su experiencia en el estadio. Aunque evitó mostrar a Maguire, en una de sus historias se apreciaron sus piernas cruzadas dentro del espacio personal del actor, lo que fue interpretado por varios usuarios como una señal de cercanía y confianza.

Tobey parecía intentar pasar desapercibido, en un estilo similar al de su amigo Leonardo DiCaprio. 
Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental. 

