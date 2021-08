Amigos y fans piden un tratamiento para Tatiana; también que se evalúe a Yemil

Luego del show del fin de semana en el que se puede observar un supuesta discusión entre la empresaria Tatiana Vélez y el cantante Yerik Emir Navarro, amistades cercanas y cibernautas le piden a las autoridades competentes que llevan el caso del famoso, evaluar la situación actual para descartar cualquier acto de violencia de género nueva

Aunque todo este revuelo inició como relajo y burlas en redes, por personas que solo lo veían como un simple bochinche, amistades cercanas de ella que la aprecían piden verificar lo que pasa antes que le suceda algo, tras ver tantos incidentes seguidos en redes sociales.

Las filtraciones de imágenes íntimas de ella, sus constantes lives peleando a veces con ella misma, las discusiones con su propia madre, la desaparición de Instagram y el regreso con su expareja, mismo que tiene una orden de alejamiento, por lo que no se le puede acercar, no les parece normal, lo que les ha llevado a a asegurar que ella debería tratarse psicológicamente.

"Más que loca, siento que ella ya no tiene control de su propia vida y no es competente", "Eso es un llamado de atención, ya no da risa, ahora da es lástima", "Deberían prestar más atención. ¿Cómo quedó el caso de Yemil? Si infringe algo, pal' bote otra vez", "Aquí las leyes se fijan cuando están muertos o les pasa algo", eran parte de los comentarios que se han podido leer.

Además de las revisiones de amigos de ellas, otro que también opinó de la situación fue Franklyn, asegurando que eso ya no es normal y lo que ayer parecía broma ahora es preocupante porque este tipo de actos no terminan en nada bueno.

Por el momento ni la mamá u otro familiar han presentado alguna denuncia en el Ministerio Público sobre esta situación. El artista estuvo detenido varios meses por violencia de género en contra de Tatiana Vélez.