Ana Blanco confirmó su salida de Señorita Panamá

Ana Blanco confesó que ya no es candidata a Señorita Panamá 2021, además reveló que por fin conoció a su padre biológico.

En su cuenta de Instagram, la modelo fue consultada por sus seguidores sobre algunos temas en específicos como: su participación en el máximo concurso de belleza del país y sobre el momento que conoció a su padre, instante muy importante para ella.

Blanco, quien dos días después de nacida fue adoptada por españoles, expresó su emoción por ver cara a cara a su progenitor, experiencia que calificó como fantástica. Ella viajó hasta la comunidad de Achutupu, en Kuna Yala, para visitarlo.

“Solo pude conocer a mi padre ya que mi madre falleció hace unos años, pero la experiencia de poder conocerlo ha sido fantástica. Poder verlo en persona, conocerlo, ver cómo es como persona y cómo se expresa”, sentenció Ana.

Además, dejó claro que no iba en busca de conocer alguna similitud con su padre, destacó que puedo conocer a sus familiares y que su padre le habló de su madre.

“Estamos muy felices ambos, pude conocer a toda la gran familia que tenemos, entre ellos mi abuelo, tías... también me encantó cómo está abierto (su padre) a hablarme de mi madre”, añadió.

Tras los rumores, de su salida del certamen, la panameña, radicada en España, confirmó que en efecto no está en el concurso, pero que no puede dar a conocer los motivos.

“Si fuera por mí os contaba los motivos, pero por temas de confidencialidad no puedo. Solo espero que lo entiendan y no piensen que no me importa, porque de verdad que a mí me habría encantado seguir y darlo todo por las comarcas, los adoro”, expresó la modelo, quien dijo que fue la última en enterarse de su salida.