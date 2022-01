Ana Blanco empezará a organizar su boda

La exaspirante a la corona de Señorita Panamá, Ana Blanco, está demasiado feliz, y es que anunció a sus seguidores que empezará a organizar su boda con su novio Luis.

“Estoy demasiado feliz porque voy a empezar mi boda, es superirreal, porque desde pequeña pensaba que me iba a casar, pero no pensaba que llegara el día, y ahora estoy viendo lugares y me pongo a llorar, porque me emocionó sola”, expresó Blanco en su historias de su red social Instagram.

Comentó que compartirá el proceso, ya que no es buena organizando cosas y menos si se trata de su propia boda, aquel momento que todo mujer anhela.

Blanco, quien es de origen guna y se hizo famosa por su historia de adopción por españoles, tiene una relación con Luis, un hombre muchos años mayor que ella, lo que ha despertado un sinnúmero de críticas en las redes sociales.

Hace algunas semanas, a Ana sus fans le preguntaban dónde sería la boda y cuándo, a lo que ella respondió que muy pronto.

La panameña se muestra muy enamorada de su pareja, quien siempre ha estado para ella en todo momento y estuvo acompañándola en Panamá, meses atrás.