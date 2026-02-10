Show - 10/2/26 - 07:57 AM

Yen responde a la compra de seguidores: "Son cuentas que tiran 'hate'"

Más allá de las críticas, la gente decidió apoyarlo y afirman que este tipo de campañas está relacionada con la misma que al inició le metió zancadillas para que su proyecto no despegara.

 

La tarde de ayer se calentaron las redes, esto luego que algunas cuentas de Instagram aseguraran que el conocido influencer Yen Video, había comprado seguidores para darle más auge a su parking.

Tras la victoria de Barceló, la molestia de muchos seguidores que veían a El Urri como el ganador no ha parado y han salido todo tipo de teorías que cuestionan al creador de contenido, por supuestamente favorecer a uno de los participantes de este reality.

Lo que corrió como pólvora, es que se afirmaba que la mayoría de los seguidores de Yenvideo son comprados o falsos, es decir, cuentas de relleno que no pertenecen a alguien.

Incluso, circuló un video en el que se buscaba a los fans y aparecían perfiles sin fotos y sin nombres que se usan para abultar cifras en Instagram. ¡Fuerte! 

Obviamente el más afectado, Yen, tenía que hablar y tras ver el alboroto que se formó, decidió emitir su postura por las acusaciones.

"Jajaja, esa son personas que crean cuentas par tirar hate, sí existen", afirmó sin dudar con una carita de sonrisa.

Tal ha sido el apoyo que desde ya le preguntan a Yen si la segunda temporada de este reality demorará o le dará un descanso para que haya más expectativa. 

