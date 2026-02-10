Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido este martes el concierto del cantante Marc Anthony programado el 27 de febrero en el parque de Santa Catalina dentro del carnaval, con el precedente del que ofreció Maluma el 15 de marzo de 2025, en el mismo contexto.

«Para la ciudad, para la isla y para Canarias, es un concierto y un día muy especial. Nosotros vamos a seguir impulsando, defendiendo, cuidando y protegiendo nuestro carnaval como patrimonio de la ciudad. Y ese día va a ser un día especial, como lo fue el año pasado con el concierto de Maluma, que no generó ninguna dificultad», ha apuntado.

Darias ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por la controversia sobre si ese concierto cumple o no con el acuerdo que el Ayuntamiento firmó en 2015 con el grupo de vecinos de Santa Catalina que llevaron al carnaval a los tribunales por el ruido.

La regidora municipal sostiene que el concierto de Marc Anthony y el de Emily Estefan, programado justo antes, van a convertir ese día a Las Palmas de Gran Canaria en «epicentro» de la música latina y se celebrarán en el escenario del carnaval, en Santa Catalina.

Y considera que se puede «conciliar todo: el derecho al descanso, pero también el derecho a la fiesta y a la diversión en un espectáculo musical» como el que ofrecerá el artista neoyorquino.

La alcaldesa se ha defendido con el precedente del concierto de Maluma del 15 de marzo de 2025. Dos meses después de ese evento, el 13 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló que el Consistorio había vulnerado su acuerdo con los vecinos al programar un concierto de Carlos Baute en el parque el 25 de febrero de 2023.

El centro del conflicto estriba, según explica esa sentencia de 2023, en que el acuerdo con los vecinos que demandaron al Ayuntamiento por el ruido del carnaval estipula de forma «taxativa» que «solo podrían celebrarse dos conciertos, después de las galas»; es decir, tras la Gala de la Reina o tras la Gala Drag Queen.

Y el concierto de Marc Anthony -como el de Maluma de 2025 y el de Carlos Baute de 2023- no está vinculado ni a una ni a la otra.

Carolina Darias ha argumentado que las actuaciones del ‘Rey de la Salsa’ y de la hija de Gloria Estefan son «el colofón del Carnaval de Día y se incluye como el último acto espectáculo del Carnaval de Día», que tiene lugar ese viernes 27 de febrero.

«Espero y deseo que todo el mundo se vuelque, los medios de comunicación también, porque va a significar muchos recursos para la ciudad, pero, sobre todo, vamos a dar mucha alegría y mucha felicidad a la gente de la ciudad, donde tiene tantos seguidores Marc Anthony» ha añadido la alcaldesa. EFE