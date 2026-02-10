Show - 10/2/26 - 09:50 AM

Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

"Para la ciudad, para la isla y para Canarias, es un concierto y un día muy especial. Nosotros vamos a seguir impulsando, defendiendo, cuidando y protegiendo nuestro carnaval", dijo la alcaldesa de la zona.

 

Por: Las Palmas de Gran Canaria / EFE -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido este martes el concierto del cantante Marc Anthony programado el 27 de febrero en el parque de Santa Catalina dentro del carnaval, con el precedente del que ofreció Maluma el 15 de marzo de 2025, en el mismo contexto.

«Para la ciudad, para la isla y para Canarias, es un concierto y un día muy especial. Nosotros vamos a seguir impulsando, defendiendo, cuidando y protegiendo nuestro carnaval como patrimonio de la ciudad. Y ese día va a ser un día especial, como lo fue el año pasado con el concierto de Maluma, que no generó ninguna dificultad», ha apuntado.

Darias ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por la controversia sobre si ese concierto cumple o no con el acuerdo que el Ayuntamiento firmó en 2015 con el grupo de vecinos de Santa Catalina que llevaron al carnaval a los tribunales por el ruido.

La regidora municipal sostiene que el concierto de Marc Anthony y el de Emily Estefan, programado justo antes, van a convertir ese día a Las Palmas de Gran Canaria en «epicentro» de la música latina y se celebrarán en el escenario del carnaval, en Santa Catalina.

Y considera que se puede «conciliar todo: el derecho al descanso, pero también el derecho a la fiesta y a la diversión en un espectáculo musical» como el que ofrecerá el artista neoyorquino.

La alcaldesa se ha defendido con el precedente del concierto de Maluma del 15 de marzo de 2025. Dos meses después de ese evento, el 13 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló que el Consistorio había vulnerado su acuerdo con los vecinos al programar un concierto de Carlos Baute en el parque el 25 de febrero de 2023.

Te puede interesar

¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

 Febrero 10, 2026
Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

 Febrero 10, 2026
Yen responde a la compra de seguidores: "Son cuentas que tiran 'hate'"

Yen responde a la compra de seguidores: "Son cuentas que tiran 'hate'"

 Febrero 10, 2026
Rubén Blades anuncia el retiro definitivo de los escenarios

Rubén Blades anuncia el retiro definitivo de los escenarios

Febrero 10, 2026
Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar y padecía de cáncer rectal

Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar y padecía de cáncer rectal

 Febrero 10, 2026

El centro del conflicto estriba, según explica esa sentencia de 2023, en que el acuerdo con los vecinos que demandaron al Ayuntamiento por el ruido del carnaval estipula de forma «taxativa» que «solo podrían celebrarse dos conciertos, después de las galas»; es decir, tras la Gala de la Reina o tras la Gala Drag Queen.

Y el concierto de Marc Anthony -como el de Maluma de 2025 y el de Carlos Baute de 2023- no está vinculado ni a una ni a la otra.

Carolina Darias ha argumentado que las actuaciones del ‘Rey de la Salsa’ y de la hija de Gloria Estefan son «el colofón del Carnaval de Día y se incluye como el último acto espectáculo del Carnaval de Día», que tiene lugar ese viernes 27 de febrero.

«Espero y deseo que todo el mundo se vuelque, los medios de comunicación también, porque va a significar muchos recursos para la ciudad, pero, sobre todo, vamos a dar mucha alegría y mucha felicidad a la gente de la ciudad, donde tiene tantos seguidores Marc Anthony» ha añadido la alcaldesa. EFE

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí