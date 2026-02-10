¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

La cantante Sandra Sandoval reveló que le está dando duro al huevo, al pollo y al arroz, para verse con más cuerpito, pero sin descuidar su figura.

Desde hace un tiempo los fanáticos le habían dicho que le faltaba comer más y mostrar más su figura, en ese entonces, muchos la veían demasiado delgada.

La tipiquera de 55 años, demostró que tiene una figura envidiable y aún puede lucir un traje como si fuera una pelaíta de 20 años.



"Ya me subí dos libras pal que quería ver algo de carnita. Aparte de huevo y pollo le estoy metiendo una tacita de arroz al mediodía. ¡Algo es algo", escribió la cantante.

La gente la ha dicho que no es necesario que suba de peso, porque como está se ve bastante bien.