Rubén Blades anuncia el retiro definitivo de los escenarios

Rubén Blades hizo fuertes reflexiones en su más reciente publicación y dio a entender que colgará los guantes, tras anunciar que se acerca el final de su etapa de giras en los escenarios del mundo.

Blades le respondió Diosdado Cabello, quien afirmó que el cantante había sido “amansado”.

”Creo que el “camarada” Diosdado no lee mis escritos o es demasiado deshonesto para admitirlo. Su diatriba fue hecha antes de que los yanquis entraran a su país “como Juan por su casa” y, frente a sus narices, y quizás a su petición o con su consentimiento, secuestraran a su compinche, el dictador Nicolás Maduro.”, indicó.

A pesar del leve cambio por la captura de Nicolás Maduro, se refirió al silencio de la cúpula tras todo esto.

“La verdad es que la “presidenta” Delcy, su hermano, los encargados de los mandos militares y los miembros civiles de su dictadura, todos han quedado callados, obedientes y sumisos a las órdenes del “Imperio” que dicen oponer. Han hecho todo lo que les han ordenado hacer y eso es evidente.”, aseveró.

También tocó el tema de los puertos, mostrando su punto de vista y consideró que la reacción del gobierno de China frente al fallo judicial refleja una influencia que no debería tener cabida en decisiones internas panameñas. En esa misma idea, respaldó la postura del presidente José Raúl Mulino de rechazar cualquier intimidación externa.

Y llegando a lo más inesperado, Rubén confirmó que se prepara para abandonar progresivamente los escenarios.

A sus 77 años, anunció que sus giras de este 2026 y 2027 junto a la orquesta de Roberto Delgado serán las últimas, aunque no descarta continuar grabando.

Detalla que en su agenda se incluye dos nuevos álbumes de salsa, el estreno de la película Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, además del rodaje de Armadillo United, donde compartirá pantalla con Antonio Banderas y Danny Trejo.

Además, trabaja en su autobiografía, una recopilación de letras de canciones y una edición de sus artículos periodísticos. Su objetivo, adelantó, es regresar de forma más permanente a Panamá a más tardar en 2028.

Fans del salsero han tomado la noticia como sorpresa y desean disfrutar de sus últimas presentaciones sobre los escenarios