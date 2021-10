Ana Elisa Miranda: ‘No he abandonado la música’

Ana Elisa Miranda, conocida por su participación en Canta Conmigo, aclaró que ella no ha abandonado la música.

Ayer, la famosa, en el famoso juego de preguntas de la red social Instagram, respondió un par de preguntas relacionadas con su pasión, la música.

Publicidad

Ana fue consultada ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto? A lo que ella rápidamente dijo que es si ha dejado la música, lo cual no es cierto, pues ella se mantiene trabajando en algunos proyectos y en sus canciones.

“No he abandonado la música, yo hago conciertos de vez en cuando, estoy trabajando en mis canciones. Estoy componiendo mis canciones y tengo varios proyectos musicales”, manifestó la cantante.

PUEDES VER: Boza aclaró que no compite con Sech: ‘yo voy en mi vía’

Miranda dijo que ya tienen en mente las canciones que va a cantar junto a sus amigas María Fernanda Achurra, conocida como Mafe, y Mónica Nieto, quien está por Europa, para las fiestas de fin de año.

Además, confesó que al jugar hazme una pregunta, siempre obtiene respuestas de hombres, algo que no le molesta.

“Siempre obtengo respuestas de los hombres... Yo diría que full tiradera que no me molesta, me hacen el día”, dijo Ana Elisa, quien hace algunos meses pasó por la experiencia del coronavirus.