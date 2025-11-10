Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale, actriz, cantante y locutora de radio mexicana, anunció que se está divorciando de su esposo Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio.

Padrón presentó la demanda de divorcio a una semana del cumpleaños 50 de la cantante y locutora y, al parecer, ella se enteró de la noticia por los medios durante una cena familiar.

"Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, de que el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos, así fue como me llegó la noticia", dijo Vale durante una reciente transmisión de su programa de radio.

La actriz dijo que ha estado separada de su esposo desde abril pero que la noticia de la demanda de divorcio la tomó de sorpresa.

En su cuenta de Instagram, Vale compartió un mensaje con sus fans:

"Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción. Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años", inició diciendo.

"A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre", indicó.

Según parte de la demanda de divorcio, Padrón alega diferencias irreconciliables como la razón por su solicitud de divorcio.

La pareja tiene dos hijos a quienes Vale dijo que quiere que "crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien".