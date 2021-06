Anubikis se defiende y no se arrepiente de cantar en parkings con aglomeración

(@anubikiss)

Recalca: "No me alegro de las personas que han perdido un familiar por culpa de este virus, ni quisiera que mi ghetto que es el que más me apoya sea parte de una nueva ola de contagios, pero yo considero que si el Gobierno nos apoya y toma una medida para que nosotros podamos conseguir el sustento, lastimosamente lo tendremos que hacer de esta forma. Atentamente Anubikis".