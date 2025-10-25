Anyuri confirma su embarazo

La cantante panameña del género urbano, Anyuri, finalmente confirmó lo que era un secreto a voces: ¡está embarazada! A través de una publicación en sus redes sociales, la artista compartió la dulce noticia junto a su pareja, Michael Angelo.

“Hoy queremos compartir la noticia más bonita de nuestras vidas: ¡un nuevo corazón comienza a latir dentro de nosotros!”, escribió Anyuri, dejando ver su emoción por esta nueva etapa.

La intérprete de “Polvito pa' la racha” lució radiante y feliz, mostrando su pancita a sus seguidores por primera vez en un elegante conjunto blanco que lució en la celebración de la revelación de sexo de su bebé.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del medio.