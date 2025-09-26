Anyuri defiende su vestido y el chicle en Premios Juventud

La cantante Anyuri le respondió a los "haters" que la han criticado por su vestuario utilizado en la alfombra azul de los Premios Juventud.

Desde que apareció le cayó una lluvia de comentarios por su vestimenta y llegar con un chicle en la boca, sobretodo por ser un evento en el que había artistas de talla mundial

Según ella, el vestido era a su gusto y no tuvo ningún problema en usarlo, además, respecto al chicle, no iba a botarlo en el lugar, por lo que se lo dio a su productor para que lo botara.

En redes le dijeron que fue demasiado básica para esa actividad.