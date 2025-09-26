Show - 26/9/25 - 04:08 PM

Anyuri defiende su vestido y el chicle en Premios Juventud

La cantante afirma que pocos del patio tenían el privilegio de asistir.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Anyuri le respondió a los "haters" que la han criticado por su vestuario utilizado en la alfombra azul de los Premios Juventud.

Desde que apareció le cayó una lluvia de comentarios por su vestimenta y llegar con un chicle en la boca, sobretodo por ser un evento en el que había artistas de talla mundial

Según ella, el vestido era a su gusto y no tuvo ningún problema en usarlo, además, respecto al chicle, no iba a botarlo en el lugar, por lo que se lo dio a su productor para que lo botara.

En redes le dijeron que fue demasiado básica para esa actividad.

 

 

Te puede interesar

Anyuri defiende su vestido y el chicle en Premios Juventud

Anyuri defiende su vestido y el chicle en Premios Juventud

 Septiembre 26, 2025
Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

Abandonan Asamblea de la ONU por la llegada de Netanyahu

 Septiembre 26, 2025
¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?

¡No estuvo en Premios Juventud! ¿Por qué no la invitaron?

 Septiembre 26, 2025
Modelo que estuvo con músico asesinado en México desapareció

Modelo que estuvo con músico asesinado en México desapareció

 Septiembre 26, 2025
Boza lloró y le dio las gracias a Panamá por todo el apoyo

Boza lloró y le dio las gracias a Panamá por todo el apoyo

 Septiembre 26, 2025

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito
Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde

Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde
Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí

Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí