Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de "Mortal Kombat", muere a los 75 años

El famoso actor nacido en Tokio, Japón, Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por sus papeles en la película “Mortal Kombat” y la serie de televisión “The Man in the High Castle”, falleció a los 75 años.

Tagawa murió rodeado de su familia en Santa Bárbara por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, confirmó el jueves su manager, Margie Weiner, a CNN.

“Cary era un ser excepcional: generoso, considerado y tenía un compromiso inquebrantable con su oficio”, escribió en un correo electrónico. “Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que lo amaron”.

Las décadas de papeles de Tagawa en cine y televisión despegaron en 1987, cuando apareció en la película ganadora del Oscar de Bernardo Bertolucci, “El último emperador”. Desde entonces, ha participado en cintas como “Pearl Harbor”, “El planeta de los simios” y “Licencia para matar”.

Tagawa interpretó al Barón en “Memorias de una geisha”, una cinta de 2005 basada en la exitosa novela que narra el ascenso de una joven desde la pobreza en un pueblo pesquero japonés a la vida en la alta sociedad.

También trabajó con atletas profesionales como Brian Viloria, campeón de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, y asesoró a miembros del equipo de fútbol americano de la Universidad de Hawai.

En 2008, Tagawa se declaró culpable en un tribunal de Honolulu de un delito menor por acosar a su novia. Tenía moretones en las piernas, según informó la policía en aquel momento.

Su abogado indicó que asumió toda la responsabilidad del caso desde el principio y no puso excusas.