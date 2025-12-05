Raphy Pina habla de quién fue él en la carrera de Daddy Yankee

El productor y empresario musical Raphy Pina publicó un extenso y poderoso mensaje en su cuenta de Instagram en el que aclara su postura sobre su rol en la carrera de Daddy Yankee, después de que este último en mención hace unos días lo demandara.

En su comunicado, Pina dejó claro que su silencio no debe ser confundido con “temor” y que su actual paz no representa debilidad, sino evolución personal. Subrayó que nunca ha necesitado inventar historias para justificar decisiones ni destruir lo que ayudó a construir.

Aunque reiteró su respeto absoluto por Daddy Yankee, la leyenda, también hizo una diferencia entre la figura pública del artista y Ramón Ayala, el hombre detrás del ícono, con quien asegura vivió momentos fundamentales de trabajo y hermandad lejos de cámaras y redes.

Pina detalló que su participación en la carrera del Big Boss —como productor, socio, manejador, estratega y amigo— está totalmente documentada y certificada, por lo que no permitirá que se manipule la historia o se distorsionen los hechos.

Además, cuestionó el uso de discursos espirituales para justificar actitudes que, según él, no reflejan el comportamiento de alguien que dice caminar junto a Dios.

“El que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado”, expresó con contundencia.

Aun así, dejó claro que no está en guerra con nadie y que ya vivió su proceso personal, asegurando que sanó, creció y hoy está enfocado en su familia y en la verdad. Pina también hizo un llamado a la reconciliación, destacando que una conversación sincera entre Ramón Ayala y Mireddys, después de 30 años de historia, podría resolver todo lo que otros han complicado.