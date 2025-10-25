Anyuri revela que tendrá niño

Después de confirmar el secreto a voces, su embarazo, Anyuri, conocida como “La Cuchita”, no ha dudado en compartir con sus seguidores lo vivido anoche en la celebración de su revelación de sexo.

Mediante un video la artista urbana reveló que espera un niño. “Dios sabía exactamente lo que mi corazón necesitaba, y me mandó un hijo. Mi mayor bendición, mi fuerza, mi propósito. Te esperamos con el alma llena de amor, mi bebé.”

Anyuri dejó ver la felicidad que la invade en esta nueva etapa, en la que la maternidad se suma a los logros personales que ha alcanzado en su carrera musical.