Show - 25/10/25 - 10:45 AM

Anyuri revela que tendrá niño

La Cuchita compartió parte de lo que fue revelación de sexo de su "Baby Quintero Lozano".

 

Después de confirmar el secreto a voces, su embarazo, Anyuri, conocida como “La Cuchita”, no ha dudado en compartir con sus seguidores lo vivido anoche en la celebración de su revelación de sexo.

Mediante un video la artista urbana reveló que espera un niño. “Dios sabía exactamente lo que mi corazón necesitaba, y me mandó un hijo. Mi mayor bendición, mi fuerza, mi propósito. Te esperamos con el alma llena de amor, mi bebé.”

Anyuri dejó ver la felicidad que la invade en esta nueva etapa, en la que la maternidad se suma a los logros personales que ha alcanzado en su carrera musical.

 

Te puede interesar

Katy Perry confirma que es la nueva mujer del exministro Justin Trudeau

Katy Perry confirma que es la nueva mujer del exministro Justin Trudeau

 Octubre 27, 2025
Dani Alves se vuelve predicador evangelista tras lío de abuso sexual

Dani Alves se vuelve predicador evangelista tras lío de abuso sexual

 Octubre 27, 2025
Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

 Octubre 27, 2025
Se administró heparina durante los 9 meses de su embarazo

Se administró heparina durante los 9 meses de su embarazo

 Octubre 27, 2025
Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

 Octubre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas