Show - 16/1/26 - 04:17 PM

Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística

El artista reunió a amigos y personal de trabajo para celebrar.

 

El reconocido artista urbano Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más influyentes del género. Con una gala, descrita por el propio cantante como un homenaje al pasado, una celebración del presente y una apuesta al futuro, reunió a familiares, amigos, colegas y miembros de su equipo, quienes han sido parte fundamental de su camino musical.

A través de un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram, La Maravilla agradeció a cada persona que lo ha acompañado durante estas dos décadas, destacando que su éxito no se construyó en solitario. 

“20 años no se cuentan en canciones, se escriben en los nombres, en los pasos compartidos y en la lealtad del tiempo”, expresó el artista, dejando claro que esta celebración fue dedicada a todos los que han creído en su proyecto desde el inicio.

El evento no solo repasó los momentos más importantes de su carrera, sino que también sirvió como antesala de su nueva etapa musical para su nuevo disco “La 8va Maravilla”.

Te puede interesar

Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística

Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística

 Enero 16, 2026
El Tachi dejó lo malo, le va bien y lo agradece; carrera de derecho la seguirá

El Tachi dejó lo malo, le va bien y lo agradece; carrera de derecho la seguirá

 Enero 16, 2026
"A tu lado siempre", mensaje de la mujer de Julio Iglesias tras lío de abusos

"A tu lado siempre", mensaje de la mujer de Julio Iglesias tras lío de abusos

 Enero 16, 2026
¿Indirecta a alguien de rizos? Joako dice que vivió un infierno con su ex

¿Indirecta a alguien de rizos? Joako dice que vivió un infierno con su ex

 Enero 16, 2026
¿Envidia? ¿Maldad? Interrumpen el parking de Yen; él le deja todo a Dios

¿Envidia? ¿Maldad? Interrumpen el parking de Yen; él le deja todo a Dios

 Enero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí