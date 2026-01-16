El reconocido artista urbano Arcángel celebra 20 años de trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más influyentes del género. Con una gala, descrita por el propio cantante como un homenaje al pasado, una celebración del presente y una apuesta al futuro, reunió a familiares, amigos, colegas y miembros de su equipo, quienes han sido parte fundamental de su camino musical.

A través de un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram, La Maravilla agradeció a cada persona que lo ha acompañado durante estas dos décadas, destacando que su éxito no se construyó en solitario.

“20 años no se cuentan en canciones, se escriben en los nombres, en los pasos compartidos y en la lealtad del tiempo”, expresó el artista, dejando claro que esta celebración fue dedicada a todos los que han creído en su proyecto desde el inicio.

El evento no solo repasó los momentos más importantes de su carrera, sino que también sirvió como antesala de su nueva etapa musical para su nuevo disco “La 8va Maravilla”.